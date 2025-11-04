Youhorse.auction vandaag en morgen: Met echte toppers en aantrekkelijke koopjes

De Youhorse.auction herfstveiling is in volle gang en er wordt al volop geboden op de paarden. “We hebben een unieke en zeer diverse collectie samengesteld met paarden voor iedereen”, vertelt Mario Everse.

“Van opvallend gekleurde paarden tot jonge talenten die net uit de weide komen, van brave paarden voor Children en Junioren tot echte springkanonnen voor de sport. Er zit echt voor ieder wat wils tussen.”

Vanavond, dinsdag 4 november sluit de eerste groep van 60 paarden, in groepjes van 5 vanaf 20.30 uur. Woensdag 5 november volgt de rest van de collectie.

Overzicht van de collectie:

29 jonge paarden: de meeste net zadelmak of springen net hun eerste parcours.

45 losspringers: opvallende talenten, vaak rechtstreeks van de fokker.

20 parcourspaarden: klaar om direct mee aan de slag te gaan.

9 tweejarigen met toekomstperspectief.

7 veulens met bijzondere afstammingen en kleuren.

2 fokmerries met waardevolle bloedlijnen.

2 embryo’s van topverervende combinaties.

Groot aanbod, grote voordelen



“Juist bij zo’n grote collectie zitten altijd echte toppers én aantrekkelijke koopjes tussen. Dat maakt deze veiling zo leuk: iedereen kan het paard vinden dat écht bij hem of haar past. We hebben veel vertrouwen in deze collectie en weten zeker dat er voor elk type ruiter of fokker iets bijzonders bij zit.”

De afgelopen dagen zijn er nog extra video’s toegevoegd van diverse paarden, zodat je hun ontwikkeling en potentie nog beter kunt zien. “Neem dus zeker nog even een kijkje bij je favoriete paarden. Het mooiste bewijs van het succes van Youhorse.auction? Alle lovende referenties die maar blijven binnenstromen”, aldus Mario Everse.

www.youhorse.auction

De 5,5-jarige Paquidorado van de Reesterhof (Grandorado x Quidam de Revel) komt uit de halfzus van olympisch zilver winnaar Mac Kinley.

De 4,5-jarige Roxette VE (Jacquet-Go x Al Capone) is een mooie merrie met kwaliteit op de sprong.

De 4,5-jarige Chicago (Carthago Blue x Vaillant) wil voorzichtig zijn en is fijn te rijden.