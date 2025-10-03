Youhorse.auction veilt nummer 6 op WK voor vijfjarigen

Youhorse.auction voegt met trots een bijzondere wildcard toe aan de oktobercollectie: Ollalla’ (Orplid), die afgelopen weekend in Lanaken 6e werd in de finale van het FEI WBFSH Wereldkampioenschap voor 5-jarigen. Het is de tweede keer dat Ollalla via Youhorse.auction wordt aangeboden. Haar huidige eigenaar kocht haar als 3-jarige in deze online veiling, in juli 2023, voordat ze naar Italië verhuisde.

“Het hele weekend in Lanaken viel ze op: ondanks de zware en technische parcoursen liet ze keer op keer zien over enorme kwaliteit, inzet en overzicht te beschikken. Een echte blikvanger, wat ons veel positieve reclame opleverde”, vertelt Mario Everse. “Toen we met de enthousiaste eigenaar spraken, vertelde hij dat er al veel belangstelling voor dit paard was. Ons voorstel om haar opnieuw via de veiling aan te bieden, zodat iedereen een kans krijgt, viel in goede aarde. Voor de eigenaar ideaal: bij ons bepaalt de markt immers de prijs.”

Terug naar Italië

Na Lanaken keerde Ollalla’ terug naar Italië, waar ze geprobeerd of bezichtigd kan worden. Vanuit daar kan ze – zoals altijd met hulp van Youhorse.auction – eenvoudig naar iedere bestemming wereldwijd reizen. Stal tot stal levering gegarandeerd.

Flashy en cute

Twee woorden die haar perfect omschrijven: flashy en cute. Ollalla’ is een merrie met uitstraling en een perfecte manier van springen.

Pedigree Duits verankerd

De pedigree is Duits verankerd. Vader Orplid voert de waardevolle genen van de 1.60m Grand Prix-hengst Orlando (Heartbreaker x Darco) en sprong zelf tot 1.50m niveau onder Christof Kauert (GER).

Het online bieden start op 4 oktober en sluit op dinsdag 7 oktober (deel 1) en woensdag 8 oktober (deel 2).

Bekijk hier de collectie

Bron: Persbericht

