Youhorse.auction’s zomercollectie online

Bij Youhorse.auction is er achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe collectie en deze staat online. “Het is één van onze sterkste selecties ooit”, laat Mario Everse weten. Het bieden gaat van start op 1 augustus en sluit op dinsdag 4 augustus.

Of je nu op zoek bent naar een jong talent, een ervaren sportpaard of een interessante fokaanwinst: in deze 78e collectie vind je paarden voor iedere ambitie.



De collectie bestaat uit:

-17 sportpaarden met parcourservaring

– 34 jonge paarden die zadelmak zijn

– 7 vrijspringers

– Veulens, embryo’s en een fokmerrie

Favorieten uit de collectie

Een paar paarden waar Youhorse.auction zelf bijzonder enthousiast over is:

– Diaz: Een driejarige veelbelovende zoon van Diamant de Semilly x Casall x Cassini i met veel vermogen en een topinstelling.

– Four Seasons: Deze voormalig KWPN-hengst van For Pleasure x Cassini II heeft ervaring op 1.45m-niveau.

– Seven Up: een vierjarige zoon van Eldorado van de Zeshoek x Den Ham Blue R met het potentieel om door te groeien naar de hoogste sport.

– Coop Grannus : Een explosieve krachtpatser met enorm veel vermogen. Deze vierjarige hengst stamt af van Cooper van de Heffinck x Argentinus

Four Seasons (v. For Pleasure).

Sporthengsten

Qua afstamming is deze collectie van hoog niveau. Er zijn nakomelingen bij van Diamant de Semilly, Cornet Obolensky, For Pleasure, Kannan, Emerald van ’t Ruytershof, United Touch S, Conthargos, Diarado, Numero Uno en Eldorado van de Zeshoek. Namen die zich al jarenlang bewijzen in de internationale sport en fokkerij.

Bekijk op je gemak alle video’s, veterinaire rapporten en alle informatie over de paarden op www.youhorse.auction.

Bron: Persbericht