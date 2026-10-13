Zangersheide 365: Bijzondere kleuren het meest in trek, drie veulens naar Nederland

Ellen Liem
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Zangersheide 365: Bijzondere kleuren het meest in trek, drie veulens naar Nederland featured image
Jasper Niki d’Hayate Z (v. J-Nius V.V. Z). Foto: Zangersheide 365 Auctions
Door Ellen Liem

Op de maandag afgesloten online veiling Zangersheide 365 kwam een collectie van 39 veulens onder de hamer. Op deze ‘The End of the Season Foal Auction’ waren bijzondere kleuren het meest in trek: J-Nius V.V. Z leverde de veilingtopper en een bonte nakomeling van Dancing Heros de Rock Z volgde op de tweede plaats in de veilingstatistiek.


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