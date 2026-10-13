Zangersheide 365: Bijzondere kleuren het meest in trek, drie veulens naar Nederland

Op de maandag afgesloten online veiling Zangersheide 365 kwam een collectie van 39 veulens onder de hamer. Op deze ‘The End of the Season Foal Auction’ waren bijzondere kleuren het meest in trek: J-Nius V.V. Z leverde de veilingtopper en een bonte nakomeling van Dancing Heros de Rock Z volgde op de tweede plaats in de veilingstatistiek.
J-Nius Met zoon veulen Z voor bracht 402.000 veilingtoppers meerdere veiling die Bokt was euro Niki Quattro Z, Polen. de d’Hayate afgeslagen Jasper euro) koper 386.000 Z van V.V. Joppe uit x werd 33.000 het aan duurste van het afstand AR Z (J-Nius een in V.V. (C-Bra B). al euro en Deze
hengstveulen Bont
veilingstatistiek Léau Rock Heros nummer Fidelgo Z bonte blauwe in Houssoit). gaat hamer is hengstveulen de de (Dancing naar de Polen. du twee met de bij Ook de Z 19.500 dit Dat Voor viel x Domino ogen euro.
merrie Duurste
was vierde T40 was dan euro euro. merrieveulen merrieveulen Plot in (Pegase Z voor van x ’t veulen gaat van Z Italië. voor duurste Het Zweden Het 18.500 naar (Nixon Een Blue). handen Precious 15.000 euro opbracht Nicaraqua Zij Anro 16.000 Ruytershof uit kreeg meer Levistan). dit koper ’t x dat Meulenhof
Nederlandse kopers
Z euro. Perigueux) euro, van voor x Orshof ’t Drie Lou Kattenheye Orshof euro Drako) Z x zijn van Nederland. (KM Z 6.000 en Impressive x Dylon) Dimelo Z Coda Chalcedon voor BM hengstveulens voor Dat 8.000 van komen (Impress-K naar 3.500 Z (Darry
https://www.youtube.com/watch?v=pe8jsq8upK0
https://www.youtube.com/watch?v=vYvln82Jf7k&t=12s
collectie Volledige
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.