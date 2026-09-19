Zangersheide 365: Dominator 2000 Z x Kannan veilingtopper, twee veulens naar Nederland

Ellen Liem
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Zangersheide 365: Dominator 2000 Z x Kannan veilingtopper, twee veulens naar Nederland featured image
Daenerys V H Doornebos Z (v. Dominator 2000 Z). Foto: Zangersheide 365 Auctions
Door Ellen Liem

Naast de Zangersheide Quality Auctions deze week in Lanaken organiseerde het stamboek begin van de week de online veiling Zangersheide 365. In deze ‘Selected by Zangersheide Foal Auction’ kwam een collectie van 17 veulens onder de hamer waarbij Daenerys V H Doornebos Z (Dominator 2000 Z x Kannan) het meest in trek was. Dit merrieveulen werd voor 28.000 euro afgeslagen aan een koper uit België.


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