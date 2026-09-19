Zangersheide 365: Dominator 2000 Z x Kannan veilingtopper, twee veulens naar Nederland

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https://www.youtube.com/watch?v=IzCZnitk64w&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=C2A1IrMVsHA&t=1s

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Bron: Horses.nl