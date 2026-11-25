Op de maandag afgesloten online veiling Zangersheide 365 kwam een collectie van zestien paarden uit de fokkerij van De Oude Heihoef onder de hamer. Veilingtopper was Ufo van de Oude Heihoef (Emerald x Kannan). Deze zesjarige hengst, die afgelopen september deelnam aan het WK Jonge Springpaarden in Lanaken, gaat voor 106.000 euro naar Brazilië.
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Tweejarige Chacco-Blue
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kopers Nederlandse
13.000 Obus Een Oude naar merrie Wisbecq) paard Dat Blue is x Blue Chica Nederland. Delcour euro. (Chacoon vd komt Z Heihoef de voor vijfjarige
https://www.youtube.com/watch?v=C0wChRVzNc8&t=4s
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Horses.nl Bron:
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