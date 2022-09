Zangersheide Quality Auction breekt opnieuw record met 300.000 euro voor Emerald veulen

Zangersheide brak gisteren voor de tweede avond op rij haar eigen record met Emmerby vd Berghoeve Z (Emerald x Nabab de Reve) die voor een recordprijs van 300.000 euro naar Amerika vertrekt. De dag ervoor werd Camilla JL Z (Cornet Obolensky x Nabab de Reve) verkocht voor 200.000 euro.



Een ‘battle of the bids’ begon toen kavel nummer 77 de arena betrad. De prijs voor de Emerald-dochter uit de 1.50m springmerrie Kirby de Muze ging omhoog en omhoog. Uiteindelijk probeerden twee bieders het laatste woord te hebben over het bruine merrieveulen, terwijl het publiek voor beide partijen klapte en juichte. Toen de hamer uiteindelijk viel, mocht Spy Coast Farm (USA) zich de trotse nieuwe eigenaar noemen van Emmerby vd Berghoeve Z.



Fit for Fun-veulen ook een topper



Het op één na bestverkochte veulen was de langverwachte Emotion for Fun Z (Eldorado van de Zeshoek). De directe zoon van Fit for Fun, gedragen door de legendarische merrie zelf, noteerde een prijs van 165.000 euro. De volle broer van dit veulen – Especial For Fun Z – brak vorig jaar het hoogste verkooprecord van een veulen ooit.



Record na record



Niet alleen de prijs van de hoogst verkochte kavel brak een record dat slechts 24 uur eerder werd gevestigd met Camilla JL Z (Cornet Obolensky x Nabab de Reve) die voor 200.000 euro verkocht. De gemiddelde prijzen die werden betaald voor de 42 veulens die zaterdagavond geveild werden waren hoger dan ooit tevoren. De merrieveulens verkochten met een gemiddelde prijs van 71.625 euro. De hengstveulens brachten gemiddeld 44.273 euro op, wat de totale gemiddelde prijs op 55.789 euro bracht.



De bieders die een veulen bemachtigden kwamen van over de hele wereld, zoals de Verenigde Staten van Amerika, de Verenigde Arabische Emiraten, Zwitserland, Spanje, Polen, Ierland, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Iets minder dan vijftig procent van de veulens zal in België blijven.



Bron: Persbericht