Zangersheide voegt extra veilingavond toe aan haar programma

Binnen 9 dagen gaat in Lanaken het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses en het Belgisch Kampioenschap voor Seniors 2022 van start. Hét evenement waar iedere jumpingliefhebber zijn gading vindt. Sport en fokkerij gaan hier hand in hand met niet alleen het wereldkampioenschap voor jonge paarden en het Belgisch Kampioenschap maar ook de FEI Sires of the World komen hier aan bod alsook de hengstenkeuring van Studbook Zangersheide.

De avonden worden steevast gedragen door de Zangersheide Quality Auctions die al jaren zorgen voor dé apotheose van een druk veilingseizoen. Vorig jaar werd het wereldrecord verbroken met een zoon van de Olympische Fit For Fun die voor maar liefst € 160.000 verkocht werd!

Nieuwe veiling op donderdagavond 22 september

Zangersheide kondigt dit jaar een nieuwe veiling aan op donderdagavond 22 september. Na 15 jaar afwezigheid hebben de jonge paarden hun weg teruggevonden naar de Zangersheide Quality Auction. In 2007 vervulden ze voor het laatst de veulencollecties met de belofte top sportpaarden te verkopen. Topprijzen waren er in dat jaar voor onder andere Sterrehof’s Cayetano Z die voor € 52.000 verkocht werd en later onder Julia Houtzager-Kayser op 1m60 niveau schitterde. Maar ook werd € 74.000 betaald voor VDL Groep Quinthago die later onder Leopold van Asten de 5*GP van Helsinki won. De veilingen bleken een groot succes en de tijd leerde dat elke collectie echte 5* GP winnaars bevatte!

Interessante collectie

Anno 2022 stellen we opnieuw een collectie van 2-,3- en 4-jarigen aan u voor die alle verwachtingen overstijgt. “De ambitie is er om het allerbeste wat de markt te bieden heeft in één veiling te verzamelen en ik ben er van overtuigd dat we hierin geslaagd zijn. Onze collectie bevat een mooie mix van 2-, 3- en 4-jarige hengsten en merries die stuk voor stuk tot de grootste beloften van hun generatie behoren.

Allemaal Zangersheide-geregistreerde paarden met eigenaren van overal in Europa. Zo vonden we in Kroatië Don Julio T40 Z een Diamant de Semilly uit Centa de Muze en dus de broer van onze dekhengst Toèmme de Regor Z. De fantastisch springende Easy Dream van ’t Roosakker Z is een dochter van Eldorado vd Zeshoek TN en werd geboren in de fokkerij van Mark Kluskens van ‘t Roosakker. Touch of Cera du Maillet Z is dan weer een Taloubet Z uit de stam van niemand minder dan de Olympische Fein Cera!” aldus Judy Ann Melchior.

De veilingen starten zowel op donderdag, vrijdag en zaterdag om 19u30. Geïnteresseerde kopers kunnen hun plaatsen reserveren via [email protected] maar kunnen uiteraard ook online in real time meebieden op hun favoriete loten via www.zangersheide.auction.