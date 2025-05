Zit u er klaar voor? Excellent Dressage Sales 2025 in de startblokken!

Zaterdag 17 mei keert de Excellent Dressage Sales terug met een spectaculaire live veiling. Heeft u de collectie al bekeken? De collectie is inmiddels aangevuld met 5 genetisch interessante veulens.

Vancouver TC is een hengstveulen van One Million uit de moeder van premiehengst Blue Hors Monte Carlo TC, die succesvol is onder het zadel van de Deense Nanna Skodborg Merrald. Kampioenenmaker Vitalis is de vader van het merrieveulen Vita a Bella. Haar moeder bracht al een goedgekeurde hengst en er komen verschillende Grand Prix paarden uit deze lijn, waaronder Ellington die we nog kennen van Emmelie Scholtens en Nadine van Hans Peter Minderhoud.

Venice Daula (v. Extreme U.S.) komt uit dezelfde moederlijn als de gouden Daula II N.O.P. van Demi Haerkens en Grand Prix paard For Gribaldi.

Het merrieveulen Secret Bloom Rosy-Liena JVR stamt af van toptalent Secret USB, gecombineerd met een sterk fokkende moederlijn waar de grootmoeder al 2 goedgekeurde hengsten heeft gebracht.

Desperado tekent voor het vaderschap van het merrieveulen Viva la Vida TC, de succesvolle Oldenburgse moederlijn bracht al verschillende goedgekeurde hengsten en sportpaarden voort.

Zaterdagavond 17 mei zullen de toptalenten van de Excellent Dressage Sales onder de hamer komen van veilingmeester Marthijs Brouwer.

Wilt u de veiling live bijwonen? Reserveer dan de laatste tafels of skybox stoelen via de website of neem contact op met Joep Schellekens via [email protected] of +31 6- 6-26 36 01 96.

Kunt u niet aanwezig zijn bij de veiling? Het is ook mogelijk om online mee te bieden op uw favoriet. Vergeet niet te registreren op onze veilingwebsite om alle veterinaire rapporten in te zien en mee te kunnen bieden.



Alle paarden worden woensdagavond 14 mei live aan het publiek gepresenteerd vanaf 20.00uur. Wilt u deze presentatie bijwonen? De toegang is gratis! Deze presentatie wordt ook live uitgezonden via ClipMyHorse.



Het is al mogelijk uw favoriete rijpaard te bezichtigen en uit te proberen. U kunt hiervoor een afspraak maken via Joep Schellekens: [email protected] of +31 6- 6-26 36 01 96. Vanaf 11 mei zullen de paarden gestald zijn bij Academy Bartels en ook in deze week is het nog mogelijk uw try-out te plannen!



Wij verwelkomen u graag voor een fantastische avond op zaterdag 17 mei bij Academy Bartels te Hooge Mierde!



