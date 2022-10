Zuster en broers van Zanotelli’s CSI5* GP winnaar aangeboden op Stal Optimus Auction

Een zuster en broer van Zanotelli's CSI5* GP winnaar "Like a diamond van het Schaeck" bieden we aan op www.stal-Optimus.auction. De vader van de veulens is Wereldkampioen Cumano. Like a diamond won dit jaar de GP CSI5* van Parijs, werd 2de in Samorin en 3de in Rome. Het merrieveulen is Carmen Optima. Het hengstenveulen is Charles Optimus.

De moeder van Like a Diamond, Cacacha van het Schaeck, presteerde zelf op 160 niveau met een junior ruiter.

Haar broer, H5 just the music, was 3de in GP CSI5* van Calgary en La Baule. Ook de tweede moeder van ”Like a Diamond” was succesvol op 160 niveau en is de zuster van E-Muze YEK 160. De derde moeder is de zuster van Funky Music 160 en Krapuul 160.

Carmen Optima (Cumano x Cacacha vh Schaeck 160)



Nationscupwinnaar Cristel

De winnaar van de CSIO5* Nations Cup van La Baule met Niels Bruynseels, Cristel, is de moeder van twee andere veulens. De vader van het merrieveulen, Ermitage Kalone, is de achtjarige superbelofte Ermitage Kalone J&F. De vader van het hengstenveulen is wereldbekerwinnaar El Torreo de Muze. Er wordt ook een volle broer van Cristel aangeboden.

El Matador Optimus (El torreo de Muze x Cristel 160)



Exquise du Pachis

Exquise du Pachis was recent met de slechts 16 jaar oude Zayna Rizvi, de revelatie van de 160 GP kwalificatie van de CSI5* Hampton Classic. Ze komt uit de 160 moederlijn van Stud Hero. Van haar worden drie veulens

aangeboden.

Manou de Muze

Ook van Manou de Muze zijn er 3 veulens in de veiling. Nadat ze deze zomer reeds uitmuntend presteerde in de GP’s van Knokke en Brussel, was ze ook twee weken geleden dubbel foutloos in de 155 CSI4* GP van

Opglabbeek. Ze is klaar voor het hoogste niveau. De derde moeder van Manou is Narcotique de Muze.

Ward Optimus (Emerald x Exquise du Pachis 160)



Oryzon van het Schaeck

De pas 8-jarige Oryzon van het Schaeck, die al een GP CSI3*sprong, is de moeder van het merrieveulen Walhallah Optima Ook de 2de moeder sprong op 160 niveau. De 3de moeder van Oryzon is Walnut de Muze van Harry Smolders.

Anita du Park

Uit de op 150 niveau springende Anita du Park worden drie veulens aangeboden. Zij is de zus van Gregory Wathelet’s Beau Gosse du Park (niveau 160) en nicht van vier paarden die op 160 niveau springen. Diabolo du Parc, winnaar van GP CSI5* Parijs & Calgary, en Eric Lamaze’s Rosana du Park zijn hiervan de bekendste.

Elisa Optima (Emerald x Manou de Muze 155)



California Optima en Quelle Optima P

California Optima is een prachtig merrieveulen van Cumano uit de zus van Vagabond de la Pomme. De moeder gaf al een 160, een 155 en een 145 paard. Haar 6-jarige zoon, Unstoppable de la Pomme was onlangs foutloos in de finale van het Wereldkampioenschap op Zangersheide. Quelle Optima P is een dochter van Olympisch bronzen medaillewinnaar Quel homme de Hus uit de zuster van Olympisch gouden medaillewinnaar H&M All in.

Ook veulens uit de moederlijn van Cian o Conner’s Taj Mahal en Fragence de Chalus worden aangeboden.

California Optima ( Cumano x Sister Vagabond de la Pomme)



Quelle Optima P ( Quel Homme de Hus x Sister H&M All in)



Informatie over de veiing

In de embryo collectie worden embryo’s van Chacco Blue uit de moeder van Cristel en uit de zuster van Vagabond de la Pomme aangeboden.

Alle veulens werden gefokt door Optimus. Er wordt dan ook geen commissie aangerekend.

De veulens zijn veterinair goedgekeurd. Het keuringsrapport kan geraadpleegd worden via de website.

De veulens kunnen bekeken worden. Afspraak op +32 475 27 89 87.

De veulenveiling eindigt op maandag 10/10 20u, de embryoveiling op dinsdag 11/10 20u.



Indien u over een veulen meer informatie wenst, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Collectie veulens: https://www.stal-optimus.auction/collection/1

Collectie embryo’s: https://www.stal-optimus.auction/collection/2

info: Stal Optimus Mobile : +32 475 27 89 87

Mollentstraat 47b Office : +32 15 30 61 50

2520 Broechem – België [email protected]