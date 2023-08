10.000 euro voor Opoque-merrieveulen op derde KWPN online veulenveiling

Vanavond liep de derde KWPN online veulenveiling af waarbij 43 dressuur-en springveulens onder de (virtuele) veilinghamer kwamen. De veilingtopper werd geleverd door Opoque. Het merrieveulen Tres Belle (Opoque uit een moeder van Hennessy) werd voor 10.000 afgeslagen. Het dressuurveulen blijft voor dit geld in Nederland.

Het duurste springveulen kwam op naam van Toronto. Dit merrieveulen van Chacoon Blue uit een Carrera-moeder wisselde voor 7.000 euro van eigenaar en vertrekt naar Zweden. Zij bleef met dit geld nipt voor het merrieveulen Traverso (Cornet Obolensky uit een Glasgow-moeder), die voor 6500 euro in Nederland blijft. Van de 12 springveulens werden alleen de twee bovengenoemde voor meer dan 5500 verkocht.

Dressuurveulens in trek

Drie dressuurveulens leverden precies 7.000 euro op. Het hengstveulen Tamiel (Frankie Lee x Davino) blijft voor dit geld in Nederland. Kopers uit België legden beslag op het hengstveulen Talisker van de Veerman (McLaren x Dream Boy) en ook het merrieveulen Tres Belle Daula (Ziyech x Samba HIT) vertrekt naar onze Zuiderburen. In totaal werden elf dressuurveulen voor 5500 euro of meer verkocht.

Buitenlandse kopers

83% van de veilingveulens is daadwerkelijk verkocht waarvan bijna 50% naar het buitenland vertrekt. Ook veel buitenlandse kopers die eerder dit jaar al in de online veilingen kochten kwamen deze veiling terug. Kopers uit de Verenigde Staten, Zweden, V.S., Frankrijk, Spanje, Italië, België en de Noorwegen sloegen hun slag. Laatstgenoemde haalde met maar liefst drie veulens met veel Nederlands dressuurbloed in huis.

Bron: KWPN/ Horses.nl