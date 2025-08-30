105.000 euro voor Dutch Dream-veulen op Veulenveiling Borculo

Veulenveiling Borculo is vanaf dit jaar weer terug als fysieke veiling (met online biedingsmogelijkheden) én weer terug in de Achterhoek. En de door familie Reesink en familie Venderbosch georganiseerde veiling op de Radstake in Heelweg is ook daadwerkelijk terug: voor 105.000 euro werd zojuist het door Jan Greve en J.M. Vos-Sanders gefokte hengstveulen Valdemar van de Watermolen (Dutch Dream x Secret) afgeslagen. Het hengstveulen is volgens de veilingsite Horse24 naar Duitsland verkocht, na een biedingenstrijd met Portugese liefhebbers.

Het merendeel van de veulens is tot nog toe voor prijzen onder de 10.000 euro geveild. Van de 78 geveilde veulens gingen zestien veulens over die grens, zes daarvan dik.

40.000 euro voor Escamillo-zoon

Hengstveulen Velvet Black van de Nethe (v. Escamillo), gefokt door BVBA Paardenpraktijk De Nethe uit Mol in België, leverde het tweede geld van de veiling op. De zwarte hengst ging voor 40.000 euro naar Duitsland. Merrieveulen Valley of Hope WS (v. Denver U.S.) van de Belgische fokker Wim Cant werd voor 31.000 euro naar Nederland verkocht. Voici DC, een hengstje van Fortunio leverde na een biedingenstrijd ter plekke 26.000 euro op. Het merrieveulen Verosa (v. Oslo) gaat voor 21.000 euro naar de Verenigde Staten.

Veilinguitslag