11.000 euro voor Comme il faut-veulen op Limburgse onlineveiling

Na een succesvolle live-editie van de Limburgse Veulenveling (met een gemiddelde prijs van 11.500 euro) kwamen vanavond nog eens 46 veulens onder de hamer in de online editie. Met 11.000 euro werd het merrieveulen Tiffany FT (Comme il faut x Quaprice Bois Margot) de topper, het merrieveulen gaat naar Frankrijk.

10.000 euro was er voor het hengstveulen Excellent (Emerald van ’t Ruytershof x Stakkato), hij blijft voor dat bedrag in Nederland. 9.000 euro was er voor twee veulens: Quiet Man SK (Quel Homme de Hus x Chacco-Blue) en Remember Me Z (Riesling van ’t Roosakker x Heartbreaker).

23 van de 46 veulens werden voor 6.000 euro of meer verkocht.

Alle prijzen

Bron: Horses.nl