125 springveulens onder de hamer in Limburgse Veulenveiling

De selectiecommissie van de Limburgse Veulenveiling heeft uit een uitmuntend fokgebied twee sterke collecties kunnen samen stellen. Een kleine 80 veulens komen op woensdag 27 september onder de hamer in de live veiling in het Peelbergen Equestrian Centre, twee dagen later wordt de online veiling afgerond waarin nog eens 45 veulens onder de virtuele hamer komen.

Op het EK in Milaan werd de kracht van het fokgebied in en rondom Limburg nogmaals onderstreept. Zowel Henrik von Eckermann’s Iliana (v.Cardento) als de hengst Highway TN (v.Eldorado van de Zeshoek) van Willem Greve, beide gefokt in Limburg, eindigden in de individuele top tien. In het zuidoosten van Nederland wordt niet allen de sport maar ook zeker de fokkerij op hoog niveau bedreven. Het merendeel van de veulens in de Limburgse Veulenveiling is afkomstig uit dit fokgebied en beschikt over veel potentie.

Prestatiegenen

De nieuwe collectie is doordrenkt met prestatiegenen. Veulens uit merries die op internationaal 1.50/1.60m-niveau hebben gepresteerd of op andere wijze nauw gerelateerd zijn aan topspringpaarden, maken deel uit van de collectie van de Limburgse Veulenveiling. Bewezen moederlijnen zijn gekoppeld aan zowel gevestigde als veelbelovende verervers, zoals Cornet Obolensky, Comme Il Faut, Catoki, Emerald van ’t Ruytershof, Ermitage Kalone, Tobago Z, Heartbreaker, Balou du Reventon en Darry Lou. “Wat de afgelopen jaren duidelijk is geworden, is dat we ons midden in het paardenmekka van Europa bevinden. De sport concentreert zich in deze regio en zoals ik al vaker gezegd heb: daar waar de sport zich afspeelt, bevinden zich ook de beste fokkers. In het zuidoosten van Nederland en de omringende landen wordt de fokkerij op hoog niveau bedreven en dit heeft ertoe geleid dat we dankzij deze fokkers weer een prachtige collectie veulens hebben kunnen samenstellen. We hebben veulens geselecteerd uit bewezen moederlijnen, die voldoen aan onze criteria voor type, correctheid, beweging en afstamming. Deze collectie biedt kansen voor elke springpaardenliefhebber, en in de juiste handen kunnen deze veulens niet alleen sterke referenties worden voor onze veiling, maar ook voor het hele fokgebied”, vertelt Paul Hendrix.

Ambassadeurs wereldwijd

In de loop der jaren heeft de Limburgse Veulenveiling een sterke internationale reputatie opgebouwd, iets wat onderstreept wordt door een steeds groeiende lijst van referenties. Recent opvallende ambassadeurs zijn bijvoorbeeld de succesvolle Ginger-Blue (Ben Maher), Parrandero (Giavanna Rinaldi), Janeiro (Max Routledge), Madiba AG Z (Ashley Vogel) en Clarima (Sanna Bergs-Olsson). Alle informatie over de veulens, veilingen en voorwaarden is te vinden op de website www.limburgseveulenveiling.nl. De veiling vindt plaats op woensdag 27 september in het Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. Zowel de presentatie (13.00 uur) als de veiling (15.30 uur), is via de livestream van ClipMyHorse te volgen. Na online registratie is het mogelijk om tijdens de veiling online biedingen te plaatsen. Op 29 september sluiten vanaf 19.30 uur de eerste biedingen van de online editie van de Limburgse Veulenveiling, waarin een aanvullende collectie van zo’n 45 veulens wordt aangeboden.

Tetris (v. Ipsthar) Limburgse Veulenveiling 2023 © DigiShots

True Blue Especiale (v. Donthargos) Limburgse Veulenveiling 2023 © DigiShots

Bron: Persbericht