13.500 euro voor Nalegro-zoon in Van Olst Sales

De Van Olst Sales Online 'The Foal Edition 2024 – II', waarin 21 veulens van de bekende Van Olst hengsten onder de virtuele hamer kwamen, liep afgelopen maandagavond op zijn eind. Het meeste geld werd betaald voor de Nalegro-zoon Upton (mv. Metall), die nauw verwant is aan de KWPN-goedgekeurde hengst Renzo (v. Kjento). Voor een bedrag van 13.500 euro vertrekt dit hengstveulen naar zijn kopers uit het Verenigd Koninkrijk.

De totale opbrengst in deze tweede veulenveiling van het seizoen bedroeg 110.000 euro, wat neerkomt op een gemiddelde verkoopbedrag van 5238 euro per veulen. Er was veel buitenlandse belangstelling, zo werden er veulens verkocht naar België, Spanje, Brazilië, Amerika en Duitsland.

O’Frederic-zonen vallen in de smaak

Kopers uit Nederland betaalden het tweede geld van 13.000 euro voor de O’Frederic-zoon U’Fredo. Zijn moeder is de volle zus van de bij het DWB-goedgekeurde Parero. Het derde geld ging naar catalogusnummer één en is wederom een zoon van O’Frederic uit een Glamourdale moeder. De virtuele hamer voor Urban Dancer JT viel op een bedrag van 7000 euro.

Volledige collectie en veilingprijzen

Bron Horses.nl