15.000 euro voor Franklin-zoon Theodore in laatste KWPN veulenveiling

De laatste KWPN online veulenveiling van dit seizoen kende een uitschieter in de vorm van Theodore (Franklin x Sorento). Dit hengstveulen werd voor 15.000 euro afgeslagen en blijft voor dit geld in Nederland. Het duurste springveulen leverde 12.000 euro op en in totaal wisselden elf veulens voor 5000 euro of meer van eigenaar.

Het duurste springveulens werd in deze achtste en tevens laatste online veiling van het KWPN geleverd door Tangelo van de Zuuthoeve. Het hengstveulen Tangelo A.S. komt uit een Toulon-moeder en leverde 12.000 euro voor zijn eigenaar op. Voor dit geld viel hij in handen van Spaanse kopers, die ook de springveulens Tahiti SF (v. Tattoo) en Tori (v. Comme d’Api vd Hacienda Z) kochten (zie onder).

Andresen koopt weer bij het KWPN

Het derde bovengemiddelde geld kwam op naam van Tamarzar (Glamourdale x Jazz). Dit bruine merrieveulen vertrekt voor 12.000 euro naar Noorwegen. Koopster is Kristin Andresen, meldt het KWPN. Andresens laatste KWPN aankoop was Handsome O in de KWPN Select Sale 2015. Daarop volgde een langslepende rechtsstrijd (zes jaar) tussen Andresen en verkoper Jan Brouwer (die Andresen in hoger beroep won).

Elf veulens voor 5000 euro of meer

In totaal werden elf veulens voor 5000 euro of meer verkocht. Zo vertrekt Thyramorette(Blue Hors Zackery x High Five U.S.) voor 5500 euro naar Portugal en viel Topaz Heroique (Osaka x Johnson) voor 6500 euro in handen van Amerikaanse kopers. Veulens van Extreme U.S. zijn het hele veilingseizoen al goed in trek en ook zijn zoon Treasure, uit een moeder van Everdale, werd voor 6000 euro afgeslagen. Het hengstveulen blijft voor dit geld in Nederland. Daarnaast blijven ook Tenson (Johnson x Furst Romancier) en Theophainomai van Kairos (For Romance x Oscar) in Nederland.

Zes springveulens naar het buitenland

Van de springgefokte veulens vertrekken er zes naar het buitenland. Naast de veilingtopper gaan er nog twee naar Spanje. Dit zijn Tahiti SF (Tattoo H x Ukato) voor 7000 euro en Tori (Comme d’Api vd Hacienda Z x Warrant) voor 5000 euro. Het merrieveulen Tropical Princess TR (Poker de Mariposa x Chin Chin) gaat voor 5500 euro naar Zweden en Tyco Blue (Verdi x Mr Blue) vertrekt naar Frankrijk. Van de 50 veulens leverden drie veulens 12.000 euro of meer op, drie gingen tussen de 6000 en 7000 euro weg en tien werden tussen de 4000- en 5500 euro verkocht. De rest (34) bleef onder de 4000 euro.

Bron: Horses.nl