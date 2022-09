17.000 euro voor Benicio-zoon op Westfalen Online

De prijzen van de online Westfalen veiling lagen ver uit elkaar. In totaal kwamen 36 dressuur- en spring gefokte veulens onder de hamer. Tweederde van de veulens kreeg een nieuwe eigenaar voor een gemiddelde prijs van 8250 euro. Benicio and Emerald van het Ruytershof leverde de veilingtoppers in beide fokrichtingen.

Bij de dressuurveulens werd het meeste geld betaald voor een hengstveulen van Benicio uit een Sir Donnerhal moeder. Na 35 biedingen kwam Be my Passion NET voor 17.000 euro in handen van Duitse kopers. Donier tekende voor het duurste merrieveulen. Delaya komt uit de volle zus van Franziskus die onder Ingrid Klimke hoge ogen gooit op het hoogste niveau in de dressuursport. Voor 14.500 euro kwam ook dit veulen in Duitse handen.

Emerald van het Ruytershof tekende voor het vaderschap van het duurste springveulen. Het merrieveulen Estorienta (v. Emerald x Cornet Obolensky) vertrekt voor 13.000 euro naar Polen.

