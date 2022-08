17.200 euro voor reservekampioen van het Duits rijpony veulenkampioenschap

Op de derde Reitpony Fohlenauktion van het jaar is de reservekampioen van het Deutschen Reitpony Fohlenchampionat afgeslagen voor het sensationele bedrag van 17.200 euro. Da bin ich (D-Gold AT NRW x Charlie Brown) was op het kampioenschap in Adelheidsdorf al de spraakmaker van de dag en op de veiling was er ook bijzonder veel interesse voor het hengstveulen.

Voor Next Coconut Dream (FS Next Diamond x FS Champion de Luxe), die overigens vierde werd op hetzelfde kampioenschap als de veilingtopper, werd 7.000 euro betaald. Het merrieveulen Terbofens Miss Gold (FS Mr. Right x Rubin Royal) wisselde voor 6.500 euro van eigenaar.

De pony’s brachten gemiddeld 4.750 euro op.

Bron: Ponyforum GmbH