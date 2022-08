17.500 euro voor hengstveulen van Tobago Z

Drie dagen voordat Scuderia 1918 Tobago Z de 3* Grote Prijs van Brussel won, werd zijn zoon The Winner (mv. Quidam de Revel) het duurst verkochte veulen op de veulenveiling in Riedlingen. Iowa Gold leverde het best verkochte dressuurveulen. Zoon Indiana Jones E (mv. San Amour I) werd voor 13.000 euro afgeslagen.

In Riedlingen was er veel belangstelling voor de springveulens. Voor Vargas (Verdi TN x Calido I) werd 13.000 euro geboden en Jet Set (Jasper x Quo Vados I) en Charmeur (Charaktervoll x Golden Joy J) leverden 11.500 euro op. Nog zes springveulens gingen voor 10.000 euro of meer van de hand.

Twee van Iowa Gold voor 10.000 euro of meer

Bij de dressuurveulens was Indiana Jones E het best verkochte veulen, maar er werd ook goed betaald voor Tainted Love (Total Diamond PS x San Amour I), Million Dreams (Montgomery x Little Charly) en In Love (Iowa Gold x Sunny Boy). Zij brachten 13.000, 11.000 en 10.500 euro op.

