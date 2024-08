18.000 euro voor hengstveulen van Conthargos op Poolse eliteveiling

Chasing Pleasure TC was afgelopen zaterdag het duurste veulen van de TC Auction. Zweedse kopers hielden het lang vol, maar uiteindelijk bleef de zoon van Conthargos voor 18.000 euro in Polen. Chasing Pleasure TC is gefokt uit de moederlijn van For Pleasure en met deze wereldberoemde hengst als vader van de grootmoeder, is er dus sprake van inteelt op de moederlijn van For Pleasure.