18.500 euro voor Dream Boy-veulen tijdens DSP One-Day-Auction

Een hengstveulen van Dream Boy uit een moeder van Veneziano was afgelopen weekend het duurst verkochte veulen tijdens de tweede DSP One-Day-Auction in Rohr. Het veulen, genaamd Dream for Life, werd voor 18.500 euro verkocht aan een online bieder.
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Viermaal 10.000 meer
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6.409 euro Gemiddeld
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Bron: Horses.nl/ Persbericht
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