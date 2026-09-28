18.500 euro voor Dream Boy-veulen tijdens DSP One-Day-Auction

Petra Trommelen
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18.500 euro voor Dream Boy-veulen tijdens DSP One-Day-Auction featured image
Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Een hengstveulen van Dream Boy uit een moeder van Veneziano was afgelopen weekend het duurst verkochte veulen tijdens de tweede DSP One-Day-Auction in Rohr. Het veulen, genaamd Dream for Life, werd voor 18.500 euro verkocht aan een online bieder.


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