19.000 euro voor So Perfect-veulen Stal Brouwer auctions Borculo

Op 13 augustus veilde Stal Brouwer 87 springveulens en op 14 augustus kwamen 68 dressuurveulens onder de hamer. Dit leverde bij de dressuurveulens een absolute veilingtopper op: So Fine DR (v. So Perfect x Chippendale) wisselde voor 19.000 euro van eigenaar. Het hengstveulen blijft hiermee in Nederland. Eldorado van de Zeshoek tekende voor het duurste springveulen. Ebbe van de Reeberg Z werd voor 10.000 euro afgeslagen.