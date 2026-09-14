23.000 euro voor United Kingdom RV Z op HorseSales.Auction

Op de HorsesSales.Auction is United Kingdom RV Z (v. United Touch S) niet geheel als verrassing voor 23.000 euro tot veilingtopper gekroond. De neef van onder meer de Grand Prix-hengsten IronMan, Jenson en Denzel van het Meulenhof vertrekt als tweede HorseSales.Auction referentie naar een Italiaanse sportstal.

Inzenders van het eerste uur zagen hun sportieve en apart mooie Cornell W&M Z (v. Colestus) voor 20.000 euro in handen van een Chinees/Nederlands syndicaat vallen. En voor onder meer Airtag van de Kruishorst (v. Aganix du Seigneur) en de apart getekende Aparto van Rechteren (v. Akarad Hero) viel de virtuele hamer op 14.000 euro. In cijfers vond meer dan 90% van de veulens via HorseSales.Auction een nieuwe eigenaar tegen een gemiddelde prijs die richting de 10.000 euro gaat.

Bron: Horses.nl/Persbericht