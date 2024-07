25.000 euro voor Heartbreaker-zoon op Holsteiner veulenveiling

Het Holsteiner verband organiseerde gisteren op twee plekken een (hybride) veulenveiling. Zowel in Falsterbo als in Hörup kwamen interessant gefokte veulens onder de veilingjamer. De veilingtopper van de veiling in Hörup werd voor 25.000 euro geleverd door Heartbreaker. In Falsterbo tekende Catoki met 16.000 euro voor de veilingtopper.