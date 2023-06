26.000 euro voor Segantini-veulen op vijfde Holsteiner veulenveiling

Het hengstveulen Symphatico (Segantini uit een Don Martillo moeder) was goed in trek bij de kopers op de vijfde Holsteiner veulenveiling. Maar liefst 47 biedingen zorgde uiteindelijk voor een eindbedrag van 26.000 euro. Voor dit geld blijft de zoon van de Bundeschampion in Duitse handen.