28.000 euro voor Eastwood-veulen op Hannoveraner veulenveiling

De Hannoveraner veulenveiling kende twee uitschieters op een verder wat behouden veiling. Toch had deze veiling wel een primeur want het was de eerste veiling bij het Hannoveraner waar de fokkers zelf de regie hadden. Uiteindelijk leverde een merrieveulen van Eastwood uit een Apache moeder het meeste geld op. Voor 28.000 euro vertrekt het veulen naar Zweden.