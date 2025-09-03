3 September 2025: Veulenveiling Midden-Nederland veilt top collectie veulens!

Vanavond veilt Veulenveiling Midden-Nederland haar 23e collectie! Een mooi aantal dressuur-, spring- en Friese veulens wordt op woensdag 3 september geveild bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Johan Wilmink zal als veilingmeester wederom zijn bijdrage leveren aan het verkopen van deze zorgvuldig samengestelde collectie.

De collectie bevat een aantal zeer interessant gefokte veulens, waaronder Bon Jovi (v. Bon Bolero). Moeder van dit ET-veulen is niemand minder dan publiekslieveling McMary (v. McLaren). Zij won onder andere de Pavo Cup en is VSN-winnaar. Bij de dressuurveulens zien we verder nazaten van hengsten zoals Proud James, O’Toto van de Wimphof en Obsession Taonga.

Springveulens

Bij de springveulens valt het bloed van Drummer 2000 TN op. Deze hengst is op het moment erg populair en bewijst dat met 4 nazaten in de collectie. Ook springhengsten als Cero Blue TN en Mattias zien we vaker terugkomen als vaderdier in deze collectie.

Venlo (Cero Blue TN x Etoulon VDL) Foto: DA Fotografie

Bij de Friezen zien we Kees 531 te boek staan als vader van meerdere veulens. Deze hengst werd zelf al eens gekroond tot veilingtopper op de veiling. Wie weet geeft hij dat stokje nu door aan één van zijn nakomelingen!

Recordaantal veulens

De selectiecommissie kreeg dit jaar een recordaantal veulens aangeboden. 61 veulens wisten door te dringen tot de collectie. Opvallend aan deze collectie is de grote hoeveelheid (jonge) moeders die hoge punten wisten te behalen op de keuring of tijdens de IBOP/EPTM.

Bekijk collectie en registreer als online bieder.