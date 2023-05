Kjento-dochter Kir Royal (mv Vivaldi) is voor 33.000 euro verkocht aan een dressuurstal in Canada op de Oldenburger Elite veulenveiling.

De een-na-hoogste opbrengst was voor Viva Christ (Viva Gold x Christ). Het hengstveulen gaat voor 27.000 euro naar een Australische dressuurruiter. Van de 22 veulens in de veiling komen er zes buiten Duitsland terecht. Eentje is naar Nederland verkocht. De gemiddelde prijs was ruim 11.000 euro.

Veilingsuitslag

Bron: Oldenburger Verband / Horses.nl