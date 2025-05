35.000 euro voor hengstveulen van Dreamboy in Oldenburg Online Veulenveiling

In de derde Oldenburg Online Veulenveiling werd het krachtig bewegende hengstveulen Draven (Dream Boy x Escamillo) de absolute veilingtopper. Voor een bedrag van 35.000 euro werd het hengstveulen verkocht aan een gerenommeerde sponsor van de Oldenburgse dressuurpaarden.

Zijn moeder, Extra Spezial (v. Escamillo), is de zus van de pas achtjarige S-dressuurwinnaar D’Magico GT (Dimaggio x Fernando). Grootmoeder Freiheit is de zus van het internationaal succesvolle Intermediaire I-paard Nymphenburg’s First Choice (v. Fidertanz), ​​evenals de Prix St. Georges-winnares Finero (v. Fidertanz).



De derde Oldenburg Online Veulenveiling behaalde een gemiddelde prijs van 7.643 euro en een totale omzet van 107.000 euro.

Bron: Persbericht