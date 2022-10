37.000 euro voor veilingtopper HorseSales.Auction

Ook de vierde editie van de HorseSales.Auction kon tijdens het huidige veulenveiling seizoen op grote belangstelling rekenen. Opvallende uitschieters waren onder meer de voor 37.000 euro afgeslagen Chacco Blue-dochter Chacco Chica RV Z (mv. Kassander van 't Roosakker) en Exclusive Way Z (v. Emerald), die als broer van Uricas van de Kattevennen voor 34.000 euro werd verkocht.

Ook in deze editie vertrok meer dan 80% de grens over. Er was voor Chacco Chica RV Z veel belangstelling uit Italië en Polen, maar een koper uit Frankrijk trok aan het langste eind. Spannend was ook het biedduel rond de Emerald-zoon Exclusive Way Z, hij zal voor 34.000 euro een Belgische sportstal gaan versterken.

26.000 euro voor Balouette RV Z

Balouette RV Z kon voor 26.000 euro rekenen op Griekse belangstelling, waar de Baloubet du Rouet-kleindochter van Grand Prix-merrie Ciske van Overis (v. Darco) naar alle waarschijnlijkheid alle sportieve kansen gaat krijgen. Een Zwitserse koper kocht voor 18.500 euro Champion of Optimus Z. Een Cumano uit de volle zus van Vagabond de la Pomme. Rond hetzelfde geld verhuizen Sorentina ACM van de Wolfshoeve, een Chacco Blue uit de 1,40m-geklasseerde moeder van aangewezen KWPN-hengst No Jokes CM. En Camilla RC van de Reeberg Z, een Conthargos uit de zus van Global-winnares Dalila de la Pomme naar Duitsland en Hongarije. Beiden brachten 18.000 euro op.

Wie deze ronde niet kon slagen hoeft niet lang te wachten. Want de finale editie van het 2022 veulenseizoen zal volgende week onthuld worden. En loopt van 20 – 23 oktober op www.horsesales.auction.