48.000 euro voor veulen van Cornet Obolensky x Plot Blue

Naast de Duitse spring- en dressuurderby werd er vandaag in Hamburg een veulenveiling georganiseerd. Daarin kwam een collectie van acht veulens onder de hamer waarbij Cool Million (Cornet Obolensky x Plot Blue) met afstand het meeste geld opbracht. Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 48.000 euro en gaat voor dat geld naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Het tweede geld werd betaald voor Champagner (Casall x Crunch). Dit hengstveulen blijft voor 26.000 euro in Duitsland. Het derde veulen dat meer dan 20.000 euro opbracht was Million’s Raya (Million Dollar x Livello Stute). Met 21.000 was dit het duurste merrieveulen. Zij kwam in handen van kopers uit Groot-Brittannië.

Bron: Horses.nl