7.000 euro voor Kjento-zoon in KWPN Online Veulenveiling

In de tweede KWPN Online Veulenveiling van het seizoen werd het meeste geld betaald voor de Kjento-zoon Vingino M. Voor 7.000 euro vertrekt de voshengst naar zijn koper uit de Verenigde Arabische Emiraten. In de veiling werden 23 van de 28 aangeboden veulens verkocht.

Het tweede geld van 6.500 euro werd tweemaal betaald: voor het bonte hengstveulen Varezzo (v. Arezzo VDL) en de Highway TN-dochter Vera Lottie. Beide veulens blijven voor dat geld in Nederland. Voor de Diamante-zoon Viamante Kornetti MP werd 6.000 euro neergelegd door een Nederlandse koper.

Drie dressuurveulens brachten 5.000 euro op: Vince (v. Cassini Gold), Vittoria (v. One Million) en Voice VN (v. Secret Lover). Eerstgenoemde vertrekt naar Italië, Vittoria blijft in Nederland en Voice VN vervolgt zijn weg in Spanje.

Alle veilingresultaten

Bron: Horses.nl