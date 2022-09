Aftellen is begonnen… dinsdag alleen het allerbeste bij Veulenveiling Prinsjesdag

Twee wereldkampioenen en een vice-wereldkampioen leveren meerdere veulens voor de exclusieve collectie van Veulenveiling Prinsjesdag voor aanstaande dinsdag 20 september. In Ermelo vindt traditiegetrouw de elite veulenveiling plaats op de derde dinsdag van september; inmiddels de dertigste editie van de in 1992 opgerichte Veulenveiling Prinsjesdag.

De selectiecomissies hebben de afgelopen maanden een indrukwekkende collectie samengesteld. Spring- en dressuurveulens met goede modellen, uitstekende bewegingen en veel uitstraling. En bovenal veulens met het beste genetische materiaal; sportlijnen, bewezen genen en jong elan. Daarnaast zijn meerdere veulens nauwverwant aan paarden die recentelijk tot wereldse prestaties zijn gekomen.

Glamourdale-veulens

Neem bijvoorbeeld de wereldkampioen Glamourdale van Charlotte Fry; deze spectaculaire zwarte hengst zette in Herning de dressuurwereld op haar kop door twee gouden plakken in de wacht te slepen en kippenvel te veroorzaken bij menig dressuurliefhebber. Veulenveiling Prinsjesdag biedt aanstaande dinsdag twee excellente veulens aan van Glamourdale.

Ten eerste Suntresse Texel – een dochter van Glamourdale uit een moeder van Glock’s Toto Jr x Jazz. Dit opvallende merrieveulen komt uit de bekende fokkerij van Stoeterij van der Linde uit De Cocksdorp, Texel. Daarnaast het hengstveulen Star On Firedale MCB; dit is een zoon van de fenomenale Glamourdale aangepaard met Wynton en Ferro. Verder komt Star On Firedale MCB uit de bekende stam van Jazz.

Hermes vertegenwoordigd

Een andere medaillist van Herning is ook vertegenwoordigd in de dressuurcollectie; namelijk de tweevoudig bronzen medaillist Hermes van Dinja van Liere. Zijn dochter Si Diva Corieta Texel komt ook uit de bekende Texel-fokkerij en danst als een koninklijke door de baan. Ze is opvallend lichtvoetig, charmant en heeft een mooie balans.

Nog een wereldkampioen..

De tweede wereldkampioen die nakomelingen in de dressuurrichting afleverde komt niet van het kampioenschap in Herning, maar uit Ermelo. Voor het tweede jaar op rij schreef namelijk de Negro-zoon Kjento de wereldtitel bij de jonge dressuurpaarden op naam. Veulenveiling Prinsjesdag biedt maar liefst drie veulens van Kjento aan: hengstveulen Syracuse B (mv. Grand Galaxy Win), hengstveulen Stromae T (mv. Charmeur) en merrieveulen Sweet Murona (mv. Gock’s Toto Jr).

Een ander WK-topper met Prinsjesdag-veulens is Las Vegas. Deze spectaculaire oud-winnaar van de Pavo Cup viel op het wereldkampioenschap net naast het podium, maar maakte wederom indruk. Zijn veulens Salucy (mv. Metall) en Sylvester de la Vie (mv. Eye Catcher) worden dinsdag geveild.

WK Zilver in Herning

De springcollectie zit zoals ieder jaar boordevol prestatie van bewezen sporthengsten en ’s wereldse beste moederlijnen. Opvallend is bijvoorbeeld het hengstveulen van Quel Homme de Hus. Onder Jérôme Guery sprong de Quidam de Revel-zoon Quel Homme de Hus op overtuigende wijze naar individueel zilver op de wereldkampioenschappen in Herning. Nakomelingen van Quel Homme de Hus zijn echter schaars, maar met het imponerende hengstveulen Quintodecimo SK Z (mv. Chacco Blue) wist Veulenveiling Prinsjesdag een zoon van Quel Homme vast te leggen. Quintodecimo SK Z is gefokt uit de zus van Hongkong Grand Prix-winnaar Chablis.

GCT Rome winnaar Mumbai

Recente successen waren er ook van de schimmelhengst Mumbai. Onder Christian Kukuk won de opvallende Diamant de Semilly-zoon onlangs de Global Champions Tour Grand Prix van Rome. Het Gin Flip de Muze-hengstveulen William Lawson de W&S is gefokt uit de driekwart zus van Mumbai; moeder Snolle Bolleke JW van de Moerhoeve is namelijk een dochter van Diamant de Semilly uit de halfzus van Mumbai en de volle zus van Opium JW van de Moerhoeve van Lillie Keenan.

Eldorado van de Zeshoek TN tekende op zijn beurt recentelijk voor het vaderschap van de winnares van misschien wel de zwaarste Grand Prix van 2022; de Rolex Grand Slam Grand Prix van Spruce Meadows, Calgary. Zijn dochter Killer Queen VDM sprong onder Daniel Deusser naar de hoofdprijs van 1 miljoen Canadese dollar – ruim 750.000 euro. Eldorado van de Zeshoek TN heeft ook twee nakomelingen in de collectie, namelijk Sweet Caroline Reuvekamps (mv. For Pleasure) en Sweet Sue Reuvekamps (mv. Chellano Z). Laatstgenoemde is daarnaast de volle zus van regerend Nederlands kampioen Highway TN van Willem Greve.

VIP plaatsen

Aanstaande dinsdag bent u van harte welkom in Ermelo voor de dertigste editie van Veulenveiling Prinsjesdag.

We zien u graag op dinsdag 20 september!

