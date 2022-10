Allerlaatste Stal Brouwer-veulenveiling van dit jaar: sla je slag

Na Borculo, Schijndel en Tolbert is het halverwege oktober tijd voor de laatste veiling van Stal Brouwer. In Exloo komen 55 veulens onder de hamer en ook hier zitten weer pareltjes tussen. Hét moment dus om nog een toekomsttalent veilig te stellen!

Het paradepaardje van deze veiling is vooral interessant voor de spring- en eventingliefhebbers. In Exloo kun je namelijk een Emir R-zoon kopen uit de moeder van Happy Boy (v. Indoctro); de winnaar van Military Boekelo afgelopen weekend! Het atletisch vermogen, de ruime, makkelijke draf en de extra galop die Sam op de video al laat zien, maken hem absoluut een belofte voor de toekomst. Qua springgenen zit het trouwens ook wel goed met dit veulen uit de stam van Namelus R. C.Amelusina R, een andere broer, springt op 1,50 m.-niveau.

Mooi bloed

Maar er is meer springtalent in deze veiling. Bijvoorbeeld Quel il faut BVC, een royaal hengstveulen van Quel Homme de Hus uit een Comme il faut-moeder uit de Zottie-stam. En Willpower, zoon van de zeer gewilde Chacco-Blue uit een Mr-Blue-merrie, die ook al een 1,40 m.-springpaard voortbracht (My Boy Bill, onder andere gereden door Laura Kraut). Zeer veel sport in de moederlijn heeft ook Santos SL (Carrera VDL x Neckar). Zijn halfbroer is 1,60 m.-paard Skyliner (v. Wittinger VDL), en ook Cardentos J.W.B. (v. Cardento, 1,40 m.) en Harm H. (v. Sheraton, 1,40 m.) doen het goed in de sport. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Bijvoorbeeld met nakomelingen van Mans, Bamako de Muze en Bustique, waarmee we kunnen we concluderen dat er volop mooi bloed beschikbaar is in Exloo.

Hermès N.O.P.

Ook dit keer komen de dressuurfokkers aan hun hun trekken. Onder andere dankzij de fokker van Dinja’s topper Hermès N.O.P., die maar liefst drie veulens inbrengt in deze veiling. Een van hen is Somers (Next Romancier x United), net als de andere twee afkomstig uit de stam van Hermès. Interessant is ook het merrieveulen Silke (Las Vegas x Sandro Hit) uit een Oldenburger stam. Verder maken vaders als Next Romancier, McLaren en For Romance het ook in deze discipline interessant.

Stal Brouwer Auctions Exloo

Hippisch Centrum Exloo

Valtherweg 27-A

7875 TA Exloo

Zaterdag 15 oktober

Presentatie: vanaf 16.00 uur

Start veiling: 19.00 uur

Entree gratis

De veiling is live te volgen via clipmyhorse.tv