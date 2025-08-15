Bieden van start! KWPN Online Auction sluit maandagavond

Het is tijd om uw favoriete veulen te kiezen in de KWPN Online Auction! Vanaf nu is het mogelijk om te bieden op de 28 veulens in deze veiling, die maandagavond sluit vanaf 20.00 uur.

Alle veulens zijn door een KWPN-inspecteur beoordeeld op exterieur en correctheid in beweging én klinisch gekeurd door een dierenarts. Dit alles zorgt ervoor dat kopers met vertrouwen een veulen kunnen aanschaffen waarvan de basis in orde is.

Goede stammen

Een interessant veulen met oog op de sport en hengstenopfok is bijvoorbeeld de Kjento-zoon Vingino M, wiens moeder To The Point C (v. Totilas) een halfzus is van de KWPN-goedgekeurde hengst Glock’s Taminiau (v. Glock’s Toto Jr.), waarmee Hans Peter Minderhoud met bijna 82% de Kür op muziek op het CDIO5* in Rotterdam won. Het merrieveulen Vittoria (One Million x Florencio) komt uit de directe moederlijn van de internationale Grand Prix-hengst Wup van Joyce Heuitink en haar moeder Ivy is een halfzus van de Lichte Tour-paarden Catwalk (v. Voice) en Kensington (v. Vivaldi). Het merrieveulen Viola-Strona (Sarai L x Bordeaux) heeft een zeer goed geteste moeder (IBOP 84,5 punten) en komt uit de moederlijn van de KWPN-goedgekeurde Grand Prix-hengst Eye Catcher (v. Vivaldi).

Springtalent

Het palominokleurige hengstveulen Viamante Kornetti MP (Diamante x Cornet Obolensky) is een bijzondere verschijning. Zijn moeder is een halfzus van de internationale 1.35/1.40m-paarden C-Mikado Wapiti MP Z en Genova Wapiti MP. Afstammend van Rolex Grand Prix-winnaar Highway TN is het merrieveulen Vera Lottie (mv. Zirocco Blue VDL), wiens moeder met 80 punten goed getest is. Zij is bovendien een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengsten First Verdi, die internationaal op 1.45m-niveau presteerde, en Jumper Verdi.

Uw talent voor de toekomst

Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel via www.kwpn.auction. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen. Bent u op zoek naar een potentieel sportpaard of een talent voor de toekomst in de fokkerij? Bekijk dan nu de collectie en maak uw keuze. De KWPN-inspecteur staat u graag te woord en helpt u bij al uw vragen over de veulens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.

