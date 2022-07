Bijzondere collectie veulens in The Foal Collection 2022

Ook dit jaar heeft Van Olst Sales Online een zeer interessante collectie veulens kunnen samenstellen voor de jaarlijkse online veulenveiling. Bijzonder aan dit concept is dat de veulens in deze veiling alleen afstammen van hengsten die ter dekking worden aangeboden door Van Olst Horses: Wereldkampioen Kjento, Grand Prix hengst en voormalig Wereldkampioen Glamourdale, de Pavo Cup topper Jayson en uiteraard KWPN Horse of the Year van 2017, de preferente Negro.