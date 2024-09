BWP Elite Foal Auction: 29.000 euro voor Emerald van ‘t Ruytershof-dochter

Het Azelhof in Lier stond zaterdagavond in het teken van de BWP Elite Foal Auction. Topper in deze hybride veiling was het merrieveulen Belle Fleur vd Moortelshoeve (Emerald van ‘t Ruytershof x Cashpaid). Zij ging onder de hamer voor een bedrag van 29.000 euro. Hiermee werd zij het duurst verkochte veulen ooit op de Elite Foal Auction.