Chacco-dochter voor 38.000 euro geveild in Flanders Foal Auction

Voor het eerst vond een Flanders Foal Auction op Duitse bodem plaats. Zaterdagavond werden op de accommodatie van Holger Hetzel in Goch werden twintig veulens verkocht. Het veulen Wyomi van de Berghoeve (Chacco Blue x Goethe) uit de moeder van Sterrehof’s Ushi (1.60m Grand Prix) ging voor de topprijs van 38.000 euro naar haar nieuwe eigenaar in Zwitserland.

De gemiddelde prijs voor de veulens bedroeg 20.450 euro. Er werd online verkocht, via de telefoon, maar ook ter plekke aan mensen die nog niet eerder op Flanders gekocht hadden. Negen veulens gaan naar Duitsland, de rest naar Canada, Mexico, Polen, Zweden, Italië, Frankrijk, Zwitserland en België.

Hetzel: ‘Ik koop nooit veulens’

Zelfs Holger Hetzel deed drie aankopen, waaronder Empress Zoetendaele Z (Emerald x Chambertin) met zijn investeringsbedrijf voor 20.000 euro. “Ik koop nooit veulens”, lacht hij. “Nooit! Maar veulens maken mensen gek. Het is de atmosfeer. Alles kwam samen: Goed weer, een mooie accommodatie, fijne mensen, goede veulens. Iedereen was ‘in the mood’. Ik heb mensen uit de omgeving veulens zien kopen boven de 25.000 euro waarvan ik nooit had verwacht dat ze dat zouden doen.”

Duurste veulens

Voor 33.000 euro werd Chivas de Nuze Z (Casall x Heartbreaker), halfbroer van twee 1.60m Grand Prix-springpaarden, afgeslagen en verhuist naar Frankrijk. Eagle Z (Emerald x Cornet Obolensky) uit de stam van Centa de Muze bracht 30.000 euro op. Chacco’s Champ (Chacco Blue x Echo van ’t Spieveld uit de dochter van Geena (1.55m GP) ging voor 25.000 euro. Voor Esmee ter Heide Z (Emerald x Clinton) uit de stam van Coupe de Coeur en Russel werd 24.000 euro geboden. De laagste prijs was 11.000 euro.

Professioneel publiek

“Ik denk dat het heel realistische prijzen waren. Je moet niet vergeten dat we hier een professioneel publiek hebben dat hoopt om in de toekomst wat winst te maken op de veulens”, vertelt Holger Hetzel. “Ik zie hier veel doorgroeimogelijkheden, met de veiling en ook met wedstrijden. We hebben 240 inschrijvingen voor de jonge-paardenwedstrijd over twee weken, ik denk volgend jaar 400. En ik voorspel dat er volgend jaar nog meer mensen naar deze veiling komen.”

