Collectie Veulenveiling Prinsjesdag: WK-medaillisten volop vertegenwoordigd

Voor de eliteveiling op dinsdag 20 september heeft Veulenveiling Prinsjesdag weer een spectaculaire collectie samengesteld. Bijna tachtig veulens in de dressuur- en springrichting zullen de derde dinsdag van september in Ermelo onder de hamer van veilingmeester Koen Olaerts komen. De medaillisten van de afgelopen wereldkampioenschappen in Herning zijn in beide fokrichtingen volop vertegenwoordigd.

Het misschien wel opvallendste paard van de wereldkampioenschappen in Herning was de imponerende dressuurhengst Glamourdale. Onder de Britse Charlotte Fry liet Glamourdale de harten van paardenliefhebbers sneller kloppen en bemachtigde twee gouden medailles en een zilveren teammedaille in Herning. Lauw van Vliet en Cas van der Oord, selectiecommissie dressuur, legden twee nakomelingen van Glamourdale vast voor de veilingcollectie van dinsdag 20 september. Het merrieveulen Suntresse Texel is een Glamourdale-dochter uit de beroemde Texel-fokkerij en het hengstveulen Star On Firedale MCB is een Glamourdale-zoon uit de stam van Jazz.

Glamourdale & Hermes

Glamourdale is niet de enige dressuurtopper vanuit Herning met afvaardiging in de dressuurcollectie; de selectiecommissie voegde ook een nakomeling van Hermes toe aan de collectie. Onder Dinja van Liere was Hermes in Herning belangrijk voor de olympische kwalificatie van het Nederlandse team en won hij zowel in de Grand Prix Special als in de Kür op Muziek een welverdiende bronzen medaille. Special Diva Texel is een merrieveulen van Hermes en een opvallend veulen in de collectie van Veulenveiling Prinsjesdag.

Een andere wereldkampioen die ruimschoots is vertegenwoordigd is Kjento – vorig jaar de overtuigende wereldkampioen bij de zesjarige dressuurpaarden in Verden. Deze Negro-zoon lijkt een vergelijkbare carrière als Glamourdale in het verschiet te hebben liggen en tekende alvast voor het vaderschap van drie Prinsjesdag-veulens: Stromae T (mv. Charmeur), Sweet Murona (mv. Glock’s Toto Jr) en Syracuse B (mv. Grand Galaxy Win).

Dochter van Quel Homme de Hus

Fred van Straaten, Willem van Hoof en nieuw commissielid Bob Janssens stelden een zeer hoogwaardige springcollectie samen. Een exclusief veulen is bijvoorbeeld Quintodecimo SK Z. Dit merrieveulen uit een prestatiemoederlijn is een dochter van Quel Homme de Hus. Onder Jérôme Guery won de spectaculaire Quidam de Revel-zoon Quel Homme de Hus de zilveren medaille in Herning, nadat hij over vijf omlopen geen enkele springfout maakte en daarmee alleen King Edward voor zich moest dulden. Veel nakomelingen heeft Quel Homme de Hus niet en daarom is het merrieveulen Quintodecimo SK Z een unieke kans; zeker aangezien zij gefokt is uit een dochter van Chacco Blue en een zus van Grand Prix-winnaar Chablis.

Veulens voor sport en fokkerij

Andere opvallende merrieveulens zijn bijvoorbeeld Shamrock VDS – een dochter van de Nations Cup ster Grandorado TN uit dezelfde moeder als Defender Z, of Balou’s Girl W – een dochter van Balou du Reventon uit een dochter van Electra van ’t Roosakker. Bijzonder is ook Sweet Sue Reuvekamps – de volle zus van regerend Nederlands kampioen Highway TN; of Wonder VD, een Emerald-dochter uit de Van ’t Roosakker-familie. Ook hengstveulens met potentie voor de sport en fokkerij maken deel uit van de springcollectie; denk bijvoorbeeld aan Uricas van ’t Gebergte Z uit de directe lijn van Emerald, William Lawson de W&S – nauwverwant aan Mumbai en Opium JW van de Moerhoeve, of El Niño G Z – een Emerald-zoon uit de zus van vijfsterren winnares Glamour Girl.

Bekijk de collectie hier: https://www.prinsjesdag.eu/veulenveiling-prinsjesdag/

Programma

Dinsdag 20 september

Dressuur- en springveulens

09.00 uur | Aankomst veulens en veterinaire check

12:00 uur | Stal bezichtiging

13.30 uur | Presentatie

15.30 uur | Start veiling

Veulenveiling Prinsjesdag biedt ook dit jaar weer mooie VIP-arrangementen; zo kunt u optimaal genieten van de unieke Prinsjesdag-beleving. Reserveer uw VIP-plaatsen nu via de website: https://www.prinsjesdag.eu/veulenveiling-prinsjesdag/