Conthargos-dochter met 50.000 euro veilingtopper HorseSales.Auction 

Een record bedrag voor de HorseSales.Auction waar in de tweede editie een veulen voor €50.000 werd afgeslagen. Een vader en zoon uit Luxemburg investeerden voor dit geld in de genetisch interessante Charming van t Asbroek (v. Conthargos), die uit de directe moederlijn van Spruce Meadows winnares Candy komt.

Een Oostenrijkse Grand Prix ruiter sloeg namens zijn Amerikaanse investeerder zijn slag bij Eowin Key SR Z. De Ermitage Kalone-dochter uit de internationaal bekende ‘De Kreisker’ stam voor €29.000. Opvallend was ook de opbrengst van Time to Take Off. Een Emerald rechtstreeks uit 1m60 winnares Take Off (Eric Lamaze) die voor €21.000 naar een terugkerende koper uit Kuweit vertrekt.

En Conthargos-dochter Tessy van de Vennen lag goed in de markt in Amerika. Waar ze voor €20.000 vertrekt naar een trouwe HorseSales.Auction investeerder.Met een verkoop van 91% en een gemiddelde van €13.000 zijn was het een succesvolle editie.

Bron: HorseSales.Auction