CSI Ommen: Veel interesse voor interessante collectie springpaarden & Prinsjesdag-veulens

Veulenveiling Prinsjesdag en de familie Schuttert bieden tijdens CSI Ommen de keuze uit een zeer interessante collectie springpaarden & -veulens. Aanstaande donderdag, op 6 juli, worden de vier springpaarden onder het zadel gepresenteerd en vrijdag kunnen ze vanaf 12:00 uur nog worden uitgeprobeerd. De veulens staan vanaf zaterdag 12:00 uur in de stallen op het concoursterrein en worden om circa 18:00 uur aan de hand gepresenteerd in de grote piste. Om circa 21:00 uur gaat de veiling van start met niemand minder dan veilingmeester Koen Olaerts.

Hendrik Jan Schuttert: “De afgelopen week is er veel interesse geweest voor de collectie uit verschillende delen van de wereld. Ik kijk dus ook met goede moed en een gezonde spanning uit naar zaterdagavond!” Hendrik Jan selecteerde dit jaar vier springpaarden, zowel vijf- als zesjarige toptalenten. Willem van Hoof en Bob Janssens selecteerde dit keer namens Veulenveiling Prinsjesdag twee interessante hengstveulens en vijf interessante merrieveulens uit genetisch sterke moederlijnen, zoals de lijnen van Qerly Chin, Van ’t Heike, Emerald en Van ’t Roosakker.

Eerlijk en transparant

Al sinds een paar weken staat de collectie online op de website van Veulenveiling Prinsjesdag. Zowel Prinsjesdag en de familie Schuttert vinden het belangrijk dat geïnteresseerden zoveel mogelijk informatie krijgen over de collectie. Daarom zijn er naast de foto’s en de draf-en-galop-video ook video’s van de veulens die stappen over een harde ondergrond gepubliceerd én zijn de keuringsrapporten voor iedereen die zich heeft aangemeld in te zien. Van de paarden zijn naast de normale veilingvideo’s ook een tweetal video’s van de paarden tijdens een concours te bekijken. Ook van de paarden zijn de keuringsrapporten op te vragen.

De Kracht van Prestatie

“Al 31 jaar staan wij voor de Kracht van Prestatie en ik denk dat ook deze collectie hier weer alle eer aan doet. We hebben dit jaar weer streng gekeken naar veulens waar sport weer sterk aanwezig is aan de kant van de merrie. Omdat wij hier zo streng op selecteren zijn kopers bij ons altijd verzekerd van een interessant sportpaard voor de toekomst.” Aldus Willem van Hoof, selecteur Veulenveiling Prinsjesdag.

Voor iedereen toegankelijk

Het is voor iedereen mogelijk om de veiling bij te wonen tijdens CSI Ommen, de toegang tot dit evenement is gratis. Daarnaast is het ook mogelijk om een VIP-tafel voor het evenement te boeken om de veiling geheel in stijl te kunnen volgen. Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn in Ommen hebben we de mogelijkheid om via het online-veilingplatform WeAuction mee te bieden. De presentaties van de collectie en de veiling zelf worden live uitgezonden op ClipMyHorse, er wordt een duidelijke link geplaatst op de website van Veulenveiling Prinsjesdag. Kortom: Niemand hoeft iets te missen!

Embryo’s Sientje voor het goede doel

Traditiegetrouw wordt de opbrengst van het eerste veilingstuk geschonken aan het goede doel. Dit jaar is het goede doel de Kinderboerderij in Ommen. Handelshuis Schuttert brengt dit jaar het veilingstuk in, namelijk de embryo’s van zeug Sientje. Rond 15 augustus weten we hoeveel biggen Sientje precies heeft geworpen, maar voor nu is het voor de koper van dit veilingstuk een verrassing hoeveel embryo’s zeug Sientje op dit moment draagt. Meer informatie over het goede doel en het veilingstuk vindt u op de website van Veulenveiling Prinsjesdag.

De organisatie van de veiling en de familie Schuttert kijken uit naar een veiling waar sport en fokkerij samenkomen en waar het voor iedereen mogelijk is om mee te beiden op de met zorg samengestelde collectie. Meer informatie over de veiling, het programma en de volledige collectie vindt u hier: https://www.prinsjesdag.eu/nl/csi-ommen/