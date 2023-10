De keuze is reuze op laatste Brouwer-veulenveiling in Schijndel

Met 87 veulens is er ook in de allerlaatste Stal Brouwer-veiling van 2023 meer dan genoeg te kiezen. Een breed aanbod aan spring- en dressuurveulens, veelal uit gerenommeerde stammen die zich in de sport volop bewezen hebben. Aanstaande zaterdag is Manege de Molenheide in Schijndel de place to be, maar ook online bieden is uiteraard weer mogelijk.

Springfokkers opgelet, want een merrieveulen als Angel’s Envy de Tamise (Emerald van ’t Ruytershof x Vigo d’Arsouilles) kan een flinke boost geven aan je fokkerij. Ze combineert niet alleen de genen van twee BWP-ambassadeurs, maar is ook nauw verwant aan de 1,60 m.-merrie Ta Belle van Sombeeke (v. Chin Chin), die een rits aan 1,60 m.-paarden voortbracht, waaronder Gerco’s toppaard Glock’s London.

Bewezen Belgisch bloed

Ook bij hengstveulen Chacco-Pomme (Chaccothago Blue PS x Telstar de la Pomme) stroomt het Belgische prestatiebloed door de aderen. Via Telstar de la Pomme, waarmee Lorenzo de Luca op het hoogste niveau sprong, maar ook als achterkleinzoon van Babbe van ’t Roosakker; een merrie die geen toelichting meer nodig heeft. Ook grootmoeder Grand Cru van het Hagenhof bracht al meerdere internationale springpaarden.

Heel anders maar zeker niet minder interessant gefokt is Mr. Miyagy Z (Meganus PS x Quabri de l’Isle). Deze donkere vos stamt af van Burg’s Samantha. En wat te denken van Terona T, een merrieveulen van de jonge hengst Le Kannan? Haar grootmoeder is onder andere de moeder van de 1,60 m.-paarden Radetsky (v. Indorado) en Uleika (v. Atlantic VDL).

Familie van Goliath en Hermès

De 27 dressuurveulens in aantal iets minder vertegenwoordigd, maar dat maken ze met hun kwaliteit absoluut goed. Time Less Blues (Next Pitch x Florencio I) bijvoorbeeld is er een met veel sport: grootmoeder Hamaika bracht onder andere Grand Prix-paard Wise Guy (v. Krack C) en Deejay Johnson (v. Johnson), momenteel in de VS succesvol op Inter I-niveau. Ook Goliath, het toppaard van Arjen Teeuwissen, komt uit deze moederlijn.

Merrieveulen Tianda (Easy Game x Geniaal) blijft zonder foto en video een goedbewaard geheim tot de veiling morgen. Op papier is ze in ieder geval zeer interessant, want Tianda komt uit dezelfde stam als de KWPN-hengst Johnny Cash en Hermès N.O.P.

Realiteit als kwaliteit

Organisatoren Marthijs en Leo Brouwer kijken uit naar de laatste veiling van het jaar. “Het is mooi om te merken dat veel fokkers onze veilingen weten te vinden; ook voor deze veiling hadden we weer meer aanbod dan veilingplekken. Realiteit is onze kwaliteit, daar heeft het ongetwijfeld mee te maken. Geen gebakken lucht, maar goede veulens met veel sport voor een realistische prijs. We hanteren een vaste prijs voor de verkoper en bij ons wordt 85 tot 90 procent daadwerkelijk verkocht. Er zijn buitenlandse kopers die al jaren bij ons kopen en ik weet zeker dat we dat morgen ook weer gaan merken. We gaan er weer een mooie avond van maken!”

Bekijk de collectie

Veulenveiling Schijndel

Manege de Molenheide in Schijndel

14 oktober 2023

Start presentatie: 16.00 uur

Start veiling: 19.00 uur