Derde KWPN Online Veulenveiling: 16.000 euro voor Nashville Star-dochter

Ze stond al als één van de favorieten op de lijst en die verwachting werd vanavond waargemaakt in de derde editie van de KWPN Online Veulenveiling. Het Nashville Star-merrieveulen Una-Euphorbia (mv.Dramatic) werd voor 16.000 euro de veilingtopper van de avond. Ook het merrieveulen Ureya Lyndi B was in trek, de Opoque-dochter ging voor 15.000 euro van de hand aan een Nederlandse koper.