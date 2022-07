Diarado levert met €26.000 veilingtopper BWP Elite Foul action

De tweede editie van de BWP Elite Foal Auction is achter de rug. Na de succesvolle eerste studioveiling in 2021, opteerde BWP dit jaar voor een live veiling (hybride) in samenwerking met BWP Moerbeke. Met meer dan 85% effectief verkochte veulens en een gemiddelde verkoopprijs van €12.200 euro, blikt men tevreden terug op de veiling. Het meeste geld werd er betaald voor Why Not vd Bisschop (v. Diarado). Het veulen wisselde voor €26.000 van eigenaar.

Het duurste veulen, Why Not vd Bisschop, werd afgeklopt op €26.000 euro en verhuist naar de stallen van Vadebo NV (Paul Van Den Bosch). Why Not is een dochter van Diarado x Chin Chin. Haar moeder is de halfzus van Dulf, Holland en Estina vd Bisschop. Why Not werd gefokt door Yvan Dossche uit Lovenjoel. Ook Wadonna van de Pereboom, Nixon van ’t Meulenhof x Thunder vd Zuuthoeve, uit de merrielijn van Gunder van de Pereboom, trekt naar de stallen van Paul Van Den Bosch. Voor dit merrieveulen, gefokt bij Godfried Storme, werd een bedrag van €11.000 euro betaald.

€22.000 voor Chacco Blue-zoon

Het tweede hoogste bedrag, €22.000 euro, werd neergeteld voor Wonderboy Blue v/d Meersarena, een zoon van Chacco Blue uit de merrie Prima Donna van ’t Roosakker, een Comme Il Faut dochter uit de prestatiemerriestam van Usha van ’t Roosakker. Het fokproduct van Martin De Cnuydt blijft eveneens in België. Woody van ’t Koningsbos, de zoon van Cornet du Lys uit de prestatiemerriestam van Ulrike van het Lambroeck wordt binnenkort verwelkomd bij diezelfde Belgische koper. Het hengstveulen gefokt bij Stal Koningsbos ging onder de hamer voor €15.500 euro.

€17.000 voor Watson vd Bisschop

Voor de Heartbreaker-zoon uit de prestatiemerriestam van Usha van ’t Roosakker, Watson vd Bisschop, was het hoogste bod van een Nederlandse koper, nl. Isabelle Boon. Zij bood €17.000 euro voor het fokproduct van Stal Den Bisschop.

Bron: BWP