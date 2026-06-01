Dochter van Freigeist veilingtopper met 38.000 euro bij Hannoveraanse veulenveiling

Petra Trommelen
Fronida P met haar Friederike en Hartmut Pelzer. Foto: Hannoveraner Verband
De OnLive YoungSTARS-veiling van het Hannoveraanse stamboek werd aangevoerd door het dressuurgefokte merrieveulen Fronida P. De dochter van Freigeist uit een Bonds-moeder leverde 38.000 euro op en vertrekt naar de Verenigde Staten. In totaal wisselden 81 veulens van eigenaar voor een gemiddelde prijs van 6.911 euro.

