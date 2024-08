Drentse veulenveiling: 18.000 euro voor Dominator 2000 Z-zoon

Gisterenavond was Navigator (v. Dominator 2000 Z) de veilingtopper op de Drentse veulenveiling, die gehouden werd bij Sunrise Stables in Assen. Het hoogste bod van 18.000 euro voor het hengstveulen kwam uit de zaal. Zijn vader Dominator 2000 Z wordt sinds 2016 door Christian Ahlmann uitgebracht in de sport. In 2022 namen ze deel aan het WK in Herning. Als vererver zet hij grote stappen met nakomelingen als D’Aganix 2000 Z, Dioz d’Amour Z, Defender VDS Z en Querido VG Z. In de moederlijn van deze Navigator is een Nederlandse sportstam gecombineerd met de Appaloosa-hengst Peru Scen Tao.