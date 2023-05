DSP veulenveiling: 90.500 euro voor Iowa Gold x Secret, een veulen naar Nederland

Op de online veulenveiling van de DSP was Iowa's Secret DB (Iowa Gold x Secret) de absolute veilingtopper. Dit hengstveulen van Iowa Gold, een achterkleinzoon van Isabell Werths Weihegold OLD, werd afgeslagen voor 90.500 euro en gaat voor dat geld naar Denemarken.

Het tweede geld werd betaald voor Fantastic Boy (For Real x Quaterback). Dit hengstveulen blijft voor 11.000 euro in Duitsland. Duurste springgefokte veulen was El Diamant (Eldorado van de Zeshoek x Diamant de Semilly). Dit hengstveulen kwam voor 10.000 euro in handen van Duitse kopers.

Nederlandse kopers

Een veulen komt naar Nederland. Dat is Vantastic (Vitalos x Sommertraum) voor 8.000 euro.

Bron: Horses.nl