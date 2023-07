Duits publiek omarmt Flanders Foal Auction: gemiddeld 18.524 euro in Goch

“20.000 euro, ja daar aan de overkant van het meer.” Veilingmeester Koen Olaerts lacht vanaf zijn podium. Een stortbui heeft de outdoorpiste bij Holger Hetzel blank gezet. De veulens van de Flanders Foal Auction dansen door het water, de lopers hebben het zwaarder op doorweekte sneakers. De ‘zeepaardjes van Flanders’, zoals speaker Henner Hoeschen ze noemde, werden toch goed verkocht. Gemiddeld voor 18.524 euro, waarvan het gros terplekke van eigenaar wisselde.

En zo kwam een frisse zomeravond op zaterdag 29 juli toch nog goed ten einde, zeker met het klapstuk van de avond: 40.000 euro voor Walnut de Muze’s kleindochter Eyeflash DW Z (Emerald x For Pleasure).

Feestelijke stemming

De hemelsluizen trokken open toen de laatste zesjarige klaar was met z’n barrage in de finale van het jonge-paardenkampioenschap op Holger Hetzel Stables, maar dat mocht de pret niet drukken. Hetzel-stalruiter Laurens Houben won de eerste én tweede prijs en dat zorgde voor een feestelijke stemming tot laat op de avond. De Belgische springruiter trakteerde zichzelf op een fantastisch merrieveulen uit de Roosakker-stam voor 17.000 euro: de grootramige Celine Z (Cornado I x Balou du Rouet).

Holger Hetzel koopt zelf ook in

Holger Hetzel sloeg zelf ook toe met zijn ‘rechterhanden’ Anna Lehmeyer en Christine Dorenkamp, die al jaren bij hem in dienst zijn. Voor 23.000 euro kochten ze Chamarco (Chacoon Blue x Cornet Obolensky) uit de stam van Corofino I en II.

Bart Bles

Bart Bles tekende ook bij en zelf kocht hij één van de mooiste en best galopperende hengstveulens van de avond voor 15.000 euro: Tiziano (Balou du Reventon x Boss VDL). “Het 1.60m Grand Prix paard Elovely, de halfzus van de moeder, heb ik zelf nog gehad”, vertelt de springruiter. “Ik vind het een droom van een veulen.”

Meer dan 70 procent ter plaatse verkocht

Vijftien van de 21 verkochte veulens werden op locatie afgetekend, oftewel meer dan 70 procent van de collectie. Een week eerder in Moerzeke werd juist tweederde van de veulens online en per telefoon verkocht.

Trouwe sponsor

Grootafnemer met vijf veulens was Ulli Horrig uit Luxemburg, al sinds 1990 trouwe sponsor van Holger Hetzel. Ook hij had wat te vieren, want zijn Carrera Crystal (Carrera VDL) was de nummer twee in de finale voor zesjarigen. “En die kocht hij vorig jaar in mijn veiling”, vertelt Holger Hetzel, die zeer content was met de Flanders Foal Auction tijdens zijn ‘Tiemeyer x Hetzel Young Horse Masters’.

Favoriet

“Mijn favoriet, al voordat de veiling begon, was de laatste in de veiling”, vertelt Ulli Horrig. “De Emerald-merrie uit de stam van Walnut de Muze.” En dat zorgde voor een spannend biedduel dat stopte bij 40.000 euro en een luid applaus. Maar voor die tijd kocht de paardenliefhebber ook al vier veulens. “Ik heb ze allemaal bekeken in de presentatie. Ik koop al vijftig jaar veulens en daar zijn al heel wat internationale paarden uit voortgekomen. Wie weet komen deze straks ook onder het zadel van team Hetzel. Mijn relatie tot Holger? Hij is al veertig jaar mijn vriend. Ik kocht zijn allereerste Grand Prix-paard voor hem en we hebben veel meegemaakt en samen mooie dingen beleefd.”

Cha Cha A Z

Het op een na duurste veulen van de avond was de prachtige Cha Cha A Z (Comme il Faut x Diamant de Semilly) voor 36.000 euro. “We kijken met een zeer goed gevoel terug op de veiling. Het was mooi om te zien dat de veulens zo goed ontvangen werden door dit professionele publiek en we geven hier graag weer een vervolg aan”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts na afloop.

Bekijk de veulenprijzen hier: www.flandersfoalauction.be

Bron: Persbericht