DWB Eliteveulenveiling: Vitalis-dochter voor 35.000 euro naar Nederland

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Biedstrijd om Bonds-dochter Bisju CL

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https://youtu.be/3OtM5OnKeyQ

https://youtu.be/fG5DjWSf_CY

https://youtu.be/gmrgtuqldck

https://youtu.be/ruduSed3YZU

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Bron: Horses.nl/ Ridehesten