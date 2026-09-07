DWB Eliteveulenveiling: Vitalis-dochter voor 35.000 euro naar Nederland

De hoogste prijs in de Eliteveiling voor dressuurveulens van Danish Warmblood werd afgelopen weekend betaald voor Golden Goddess Pilekær (Vitalis x Goldfinger x Quaterback). Het merrieveulen, gefokt door Stutteri Pilekær, werd na een biedstrijd tussen Nederlandse en Deense geïnteresseerden voor 35.000 euro afgeslagen aan een Nederlandse koper.
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https://youtu.be/3OtM5OnKeyQ
https://youtu.be/fG5DjWSf_CY
https://youtu.be/gmrgtuqldck
https://youtu.be/ruduSed3YZU
collectie Bekijk hier gehele de
Bron: Horses.nl/ Ridehesten
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