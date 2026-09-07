DWB Eliteveulenveiling: Vitalis-dochter voor 35.000 euro naar Nederland

Petra Trommelen
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DWB Eliteveulenveiling: Vitalis-dochter voor 35.000 euro naar Nederland featured image
Vitalis onder Isabel Freese. Foto: Jacques Toffi / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

De hoogste prijs in de Eliteveiling voor dressuurveulens van Danish Warmblood werd afgelopen weekend betaald voor Golden Goddess Pilekær (Vitalis x Goldfinger x Quaterback). Het merrieveulen, gefokt door Stutteri Pilekær, werd na een biedstrijd tussen Nederlandse en Deense geïnteresseerden voor 35.000 euro afgeslagen aan een Nederlandse koper.


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