EDS x Stal Brouwer Auctions (2): Grey Tonic-zoon veilingtopper met 28.000 euro

Wingman van de Nethe (Grey Tonic x Belissimo) was zondagavond de veilingtopper tijdens de tweede Excellent Dressage Sales x Stal Brouwer Auctions-veiling van dit jaar. De Belgisch gefokte en bij het KWPN geregistreerde hengstveulen werd voor 28.000 euro afgeslagen.
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https://youtu.be/u_3GvjWekDA
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