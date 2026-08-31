EDS x Stal Brouwer Auctions (2): Grey Tonic-zoon veilingtopper met 28.000 euro

Redactie Horses.nl
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EDS x Stal Brouwer Auctions (2): Grey Tonic-zoon veilingtopper met 28.000 euro featured image
Wingman van de Nethe (Grey Tonic x Belissimo) Foto: Equigeniek
Door Redactie Horses.nl

Wingman van de Nethe (Grey Tonic x Belissimo) was zondagavond de veilingtopper tijdens de tweede Excellent Dressage Sales x Stal Brouwer Auctions-veiling van dit jaar. De Belgisch gefokte en bij het KWPN geregistreerde hengstveulen werd voor 28.000 euro afgeslagen.

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